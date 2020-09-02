Пять человек погибли на пожаре в панельной пятиэтажке в Махачкале

Среди погибших 4 детей.
Махачкала. Дагестан. В Махачкале на пожаре погибли пять человек. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, возгорание произошло вечером 1 сентября. Огонь возник на четвертом этаже панельного дома. Квартира 40-летней женщины полностью выгорела. Находившиеся дома дети 3 и 5 лет от полученных ожогов скончались на месте.
Огонь перекинулся на пятый этаж, где в одной из квартир от отравления продуктами горения погибла 24-летняя горожанка и двое ее детей.
Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Ведется расследование.
В Республике Дагестан по факту гибели пяти человек при пожаре возбуждено уголовное дело
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