В ракетных войсках России выявили украинского шпиона

Подозреваемого задержали в Барнауле.



Барнаул. Алтайский край. Оперативники ФСБ задержали в Барнауле военнослужащего ракетных войск, подозреваемого в сотрудничестве с украинской разведкой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на РИА Новости.

В пресс-центре Федеральной службы безопасности агентству рассказали, что, по версии следствия, служащий Ракетных войск стратегического назначения собирал и передавал в Главное управление разведки Министерства обороны Украины информацию, относящуюся в государственной тайне.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, в конце июня сотрудники ФСБ задержали начальника районного отдела МВД по Курской области Дмитрия Борзенкова. Его также обвинили в сотрудничестве со спецслужбами Украины.