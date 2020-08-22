Пострадавших и погибших нет.

Вологда. Вологодская область. С затонувшего теплохода в Вологде эвакуировали 25 человек. Об этом сообщает ГУ МЧС по Вологодской области.



Прогулочное судно «Капитан Артюшин» ушло под воду 21 августа у Кремлевской площади. Всех находившихся на борту перевезли на берег. Пострадавших и погибших нет.



Позже сотрудники МЧС России с помощью тросов доставили теплоход на берег. Сейчас идет работа по откачке с судна воды, однако это пока не приносит результата. В пресс-службе добавили, что судоходство на реке Вологда не затруднено, а разлива нефтепродуктов в настоящее время нет. О причинах происшествия не сообщается.





