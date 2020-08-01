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На Алтае обнаружили тела четырех человек на турбазе

10:45, 01 августа, 2020
Дмитрий Стрелков
На Алтае обнаружили тела четырех человек на турбазе
10:45, 01 августа, 2020
Дмитрий Стрелков
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#Россия\n#туристы\n#Алтай\n#убийство
Фото: pixabay.com
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Заведено уголовное дело об убийстве.

Барнаул. Алтайский край. Уголовное дело об убийстве возбудили после обнаружения тел четырёх человек на туристической базе в Алтайском крае. Как передаёт RT, об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

Дело завели по части 2 статьи 105 УК России «Убийство двух и более лиц». На месте работают следователи, следователи-криминалисты, сотрудники полиции, прокурор. Предварительно установлено, что семья из четырёх человек, включая двоих детей, прибыла на турбазу 26 июля из Барнаула. Причина их смерти устанавливается.

Ранее сообщалось, что тела четырёх человек обнаружены на турбазе «Глобус» на Алтае. Владельцы обратились в правоохранительные органы после того, как постояльцы несколько дней не выходили из номера.

10:45, 01 августа, 2020
Дмитрий Стрелков
302
0
#Россия\n#туристы\n#Алтай\n#убийство

 

 

 


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