В Крыму микроавтобус «догнал» грузовик, погибли 8 человек

Водитель уснул за рулем.



Русаковка. Крым. 8 человек погибли и 4 пострадали в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в Белогорском районе Крыма. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе МВД по республике.

Трагедия произошла на автотрассе «Таврида» неподалеку от села Русаковка. Водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, по предварительным данным, уснул за рулем. В результате машина врезалась в грузовик, ехавший впереди. Погибли 8 человек, 4 пострадали. На месте работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка.

По данным управления МЧС по Крыму, сигнал об аварии поступил в 05:15 по московскому времени. По предварительной информации, в микроавтобусе находилось 15 пассажиров. На месте аварии работают 35 сотрудников экстренных служб с 16 единицами техники.

Информированный источник «Интерфакса» сообщил также, что водитель был трезв, но длительное время не спал.