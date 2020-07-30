В Ульяновске депутаты устроили массовую драку во время заседания парламента

Конфликт произошел из-за размещения в зале оскорбительного плаката в адрес губернатора и лидера одной из партий.



Ульяновск. Ульяновская область. Массовая драка произошла во время заседания законодательного собрания Ульяновской области. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал первый зампред заксобрания Ульяновской области Василий Гвоздев, сторонники КПРФ принесли на заседание плакат с оскорблениями в адрес губернатора Сергея Морозова и лидера партии «Коммунисты России», вице-спикера регионального парламента Максима Сурайкина. Один из депутатов попытался сорвать изображение. После этого началась драка. Из-за скандала заседание пришлось остановить.

По мнению Гвоздева, конфликт спровоцировали депутаты от КПРФ. Вице-спикер назвал их действия «некрасивыми и неподобающими».

Добавим, видеозапись потасовки опубликовал на своей странице в Instagram депутат Алексей Куринный.