В Челябинской области отправили в колонию депутата, застрелившего жену

Убийство было совершено в присутствии детей.



Локомотивный. Челябинская область. Суд вынес приговор депутату городского округа Локомотивный Челябинской области Азату Зарипову. Бывший народный избранник отправится в колонию, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Установлено, что в ночь с 20 на 21 августа 2019 года в поселке Локомотивный Азат Зарипов поссорился с женой. После словесной перепалки разъяренный супруг взял охотничье ружье и произвел из него два выстрела в женщину. От полученных ранений та скончалась. Убийство было совершено на глазах трех маленьких детей.

Суд признал Азата Зарипова виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью»). Мужчине предстоит провести в исправительной колонии строгого режима 11 лет.