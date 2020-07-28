В Красноярском крае 10-летний мальчик спас свою маму из тонущей машины

Автомобиль упал в пруд глубиной примерно в 5 метров.

Красноярск. Россия. В Красноярском крае автомобиль с женщиной и ребёнком съехал в пруд. Мальчик, находящийся на заднем сиденье, спасся сам и вызволил из машины мать. Об этом сообщает телеканал ТВК.

ДТП произошло 25 июля недалеко от деревни Гремучая Падь. Автомобиль Mazda Familia занесло, и он упал в пруд. За рулём в этот момент находилась 38-летняя женщина, а на заднем сидении её 10-летний сын. Оба были пристёгнуты ремнями безопасности.

По словам матери, после падения в воду двери заблокировались, и она впала в ступор. Мальчик сумел вовремя среагировать, выбраться из машины, а затем помочь матери. Оба благополучно доплыли до берега, а машина ушла на дно. Глубина пруда в этом месте примерно 5 метров.

Проезжающие мимо водители не останавливались, сотовые телефоны утонули вместе с машиной. Женщина с сыном прошла пешком 4 километра до ближайшей деревни, где им оказали помощь.