  • $ 71.59 ↓
  • € 83.78 ↑

В Красноярском крае 10-летний мальчик спас свою маму из тонущей машины

10:00, 28 июля, 2020
Юрий Абашев
В Красноярском крае 10-летний мальчик спас свою маму из тонущей машины
10:00, 28 июля, 2020
Юрий Абашев
204
0
#ДТП\n#Красноярск\n#спасение
Фото: hinkstockphotos.com
204
0

Автомобиль упал в пруд глубиной примерно в 5 метров.

Красноярск. Россия. В Красноярском крае автомобиль с женщиной и ребёнком съехал в пруд. Мальчик, находящийся на заднем сиденье, спасся сам и вызволил из машины мать. Об этом сообщает телеканал ТВК.

ДТП произошло 25 июля недалеко от деревни Гремучая Падь. Автомобиль Mazda Familia занесло, и он упал в пруд. За рулём в этот момент находилась 38-летняя женщина, а на заднем сидении её 10-летний сын. Оба были пристёгнуты ремнями безопасности.

По словам матери, после падения в воду двери заблокировались, и она впала в ступор. Мальчик сумел вовремя среагировать, выбраться из машины, а затем помочь матери. Оба благополучно доплыли до берега, а машина ушла на дно. Глубина пруда в этом месте примерно 5 метров.

Проезжающие мимо водители не останавливались, сотовые телефоны утонули вместе с машиной. Женщина с сыном прошла пешком 4 километра до ближайшей деревни, где им оказали помощь.

10:00, 28 июля, 2020
Юрий Абашев
204
0
#ДТП\n#Красноярск\n#спасение

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Сможете ли вы сдать ЕГЭ?

17:25, 23 июля, 2020

Что вы знаете о поправках в конституцию?

12:25, 26 июня, 2020

Знакома ли вам классическая русская живопись?

16:33, 29 мая, 2020

Знаете ли вы основные вехи развития Интернета?

15:17, 18 мая, 2020

Помните ли вы хорошие фильмы о Великой Отечественной?

16:03, 08 мая, 2020

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Мужские слова. Лёгкий тест для сильного пола.

17:53, 21 февраля, 2020

Что вы знаете о дне всех влюблённых?

17:28, 14 февраля, 2020

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28, 31 января, 2020

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Жители Ижевска поделились в соцсетях фотографиями последствий сильного дождя

17:30, 21 июля, 2020
6136

Умер главред «Удмуртской правды», художник Энвиль Касимов

3938
08:55, 24 июля, 2020

В Удмуртии скончались двое пациентов с подтвержденным коронавирусом

3468
09:10, 21 июля, 2020

Роскосмос поделился орбитальным снимком Ижевска

3454
09:40, 23 июля, 2020

Итоги дня: прощание с сооснователем «Сусанина» Энвилем Касимовым, новый сайт для пчеловодов Удмуртии и прогноз погоды

3216
18:00, 24 июля, 2020

Актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах

18:00, 26 июля, 2020
3344

Масочный режим усилили в Пермском крае

2030
12:33, 21 июля, 2020

В России могут создать госорганизацию по содержанию одиноких пенсионеров в обмен на их квартиры

1834
10:58, 22 июля, 2020

Мишустин: россиянам выплатят компенсации от 5 до 15 тыс рублей за поездки по России

1610
12:28, 22 июля, 2020

Афророссиянин устроил пикет против расизма в Томске

1588
16:08, 22 июля, 2020

NASA: к Земле летят 3 астероида

16:51, 21 июля, 2020
1959

В США на видео попали кадры спасения мальчика от акулы

1400
17:59, 21 июля, 2020

Italexit: итальянский политик создал движение за выход страны из ЕС

1312
18:27, 22 июля, 2020

Аляске угрожает цунами, предупредили сейсмологи

1297
15:25, 22 июля, 2020

Принц Гарри и Меган Маркл решили засудить назойливых папарацци

1116
11:35, 24 июля, 2020

Лонгриды

Решая проблемы зубов

14:18, 20 июля, 2020
2596

Один за всех: для чего нужна самозанятость?

14:38, 17 июля, 2020
3213

Уборка продолжается

18:01, 10 июля, 2020
3814

Раздельный сбор мусора начали внедрять в Глазове

15:50, 08 июля, 2020
3610

Первый «ЭКОпост» открылся в Удмуртии

17:32, 29 июня, 2020
4035

От паспарту до ню: история ижевской фотографии (18+)

13:08, 22 июня, 2020
9986

Завод стоит, дым идёт

14:42, 17 июня, 2020
8657

Яратон: разделяй с любовью

19:14, 11 июня, 2020
6296

Подняться со дна

15:05, 14 мая, 2020
13137

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020
11848

Ипотека под 1% для семей с детьми

11:25, 22 апреля, 2020
11868

Удмуртия бьёт «мусорные» рекорды

08:30, 20 апреля, 2020
18484