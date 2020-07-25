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В Керченском проливе затонула бронемашина БРДМ-2

13:46, 25 июля, 2020
Евгений Кандаков
В Керченском проливе затонула бронемашина БРДМ-2
13:46, 25 июля, 2020
Евгений Кандаков
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#акция\n#Крым\n#Великая Отечественная Война\n#патриотизм\n#память\n#происшествие
Фото: wikipedia.org
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Экипажу удалось спастись.

Керчь. Крым. При форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции затонула бронемашина БРДМ-2. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

Как рассказали агентству в экстренных службах, экипаж из 6 человек удалось спасти.

По словам пресс-секретаря общественной организации, проводившей акцию, Андрея Коннова, инцидент произошел из-за того, что машина попала на участок с перепадами глубин в 5 км от берега. Ситуацию усугубил сильный боковой ветер. В результате внутрь бронеавтомобиля стала поступать вода в объемах, с которыми не справились штатные системы откачивания.

Андрей Коннов добавил, что баки машины герметичны и угрозы разлива топлива нет. Решается вопрос о подъеме БРДМ-2 на сушу.

Патриотическая акция проводилась в память о Керченско-Эльтигенской десантной операции времен Великой Отечественной войны. С 31 октября по 11 декабря 1943 года советские войска форсировали Керченский пролив и захватили плацдарм в Крыму, который в дальнейшем был использован для освобождении полуострова от немецко-фашистских войск.

БРДМ-2 - бронированная разведывательно-дозорная машина, серийно производилась с 1963 по 1989 годы в Советском Союзе, а также по лицензии в ряде стран Варшавского договора. Отличается повышенной проходимостью за счет наличия дополнительных выдвижных колес.

13:46, 25 июля, 2020
Евгений Кандаков
170
0
#акция\n#Крым\n#Великая Отечественная Война\n#патриотизм\n#память\n#происшествие

 

 

 


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