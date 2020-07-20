В Бурятии ищут пропавший самолет Ан-2

На борту находились 6 человек.



Кырен. Бурятия. Спасатели разыскивают в Бурятии самолет Ан-2, экипаж которого не вышел на связь в условленное время (в ночь на 20 июля). Как сообщила пресс-служба регионального управления МЧС, воздушное судно стартовало из населенного пункта Кырен, на борту 6 человек, маршрут следования не известен.

Воздушное судно принадлежит авиакомпании «Феникс». На поиски вылетели три борта: самолеты Ан-26 и Ан-2, вертолет Ми-8 Иркутской региональной поисково-спасательной базы. Пропавший «кукурузник» ищут в Окинском и Тункинском районах Бурятии, а также в Черемховском районе Иркутской области. Ведется также опрос местных жителей.

При необходимости к поискам и эвакуации готовы присоединиться дополнительные воздушные суда и группы спасателей в Улан-Удэ и Иркутске, сообщили в управлении МЧС по Бурятии.