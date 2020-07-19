В розыск по всей России объявили основного фигуранта дела о торговле младенцами

В ближайшее время может быть объявлен статут международного поиска.

Москва. Основного фигуранта дела о торговле младенцами, юриста Константина Свитнева объявили в федеральный розыск. Об этом сообщает «Газета.ru».

Речь идёт о задержании группы акушеров-гинекологов, продававших за границу младенцев, рождённых суррогатными матерями. Знакомые и родственники не согласились с такими обвинениями, назвав их «бредовыми».

Свитнева объявили в розыск 14 июля. Его заочно обвинили по статье «Торговля людьми, повлекшая по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия в составе организованной группы».

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал действия медиков не попадающими под соответствующую статью и что ситуация требует правового урегулирования.

В ближайшее время следствие может объявить юриста в международный розыск.