Охранника детсада в Нарьян-Маре, где маньяк убил ребенка, отправили в колонию на 2,5 года

Также ему придется выплатить потерпевшим по 600 тыс рублей.



Нарьян-Мар. Ненецкий автономный округ. В Нарьян-Маре осудили охранника детского сада, в котором осенью 2019 года сумасшедший убил воспитанника. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Ранее следствие установило, что охранник, не уточнив личность посетителя и цель его визита, дистанционно открыл дверь маньяку, который после этого зарезал ребенка в помещении спальни.

Как выяснилось, мужчина работал в частном охранном предприятии менее 2 месяцев. Свою вину он признал частично. По словам охранника, постороннего в учреждение он пропустил, приняв его за родителя одного из детей.

По приговору суда, сотрудник ЧОПа проведет в колонии общего режима 2,5 года. Его признали виновным по пунктам «б» и «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Также с охранника взыскали в пользу потерпевших компенсацию морального вреда в размере 600 тыс. рублей каждому.

Ранее арбитражный суд Архангельской области отозвал лицензию ООО «Охранное предприятие «Святогоръ», в котором работал осужденный.

Напомним, трагедия в Нарьян-Маре произошла 31 октября 2019 года. Во время «тихого часа» в детсад проник 36-летний местный житель Денис Поздеев. Охранник открыл ему дверь после звонка по домофону, не уточнив цель визита. Мужчина прошел в спальню одной из групп. Воспитательница пыталась преградить ему дорогу, но маньяк оттолкнул ее и смертельно ранил ножом 6-летнего мальчика. После этого убийцу схватили и удерживали до прибытия полиции охранник и рабочий детсада. На допросе маньяк заявил, что слышал «голоса в голове», якобы требовавшие от него совершить «жертвоприношение». Психолого-психиатрическая экспертиза признала Поздеева невменяемым. Его направили на принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа.