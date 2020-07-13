При падении самолета в Нижегородской области погиб человек

Ан-2 коснулся ЛЭП во время сельхозработ.



Кистенево. Нижегородская область. Один человек погиб и один пострадал при авиакатастрофе в Большеболдинском районе Нижегородской области. Как сообщили в региональном управлении МЧС, информация о трагедии поступила спасателям в 04:10 13 июля.

Ан-2 выполнял сельхозработы неподалеку от села Кистенево. По данным пресс-службы Приволжской транспортной прокуратуры, самолет коснулся линии электропередач, из-за чего произошло крушение. Воздушное судно упало на поле и загорелось. Огонь охватил площадь в 30 кв. метров. Пожар ликвидировали прибывшие на место сотрудники МЧС.

Отмечается, что в результате крушения погиб один человек, еще одного с ожогами увезли в Большеболдинскую центральную районную больницу.

В прокуратуре добавили, что самолет принадлежит ООО «Зевс-Авиа». По факту авиакатастрофы проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства.