Трое подростков погибли в перевернувшемся авто в Башкирии

За рулем был один из молодых людей.

Булгаково. Башкирия. Трое подростков 16-17 лет погибли в перевернувшемся ВАЗ-2109 в Башкирии. Как пишет Росбалт со ссылкой на Proufu.ru, трагедия произошла на трассе Булгаково — Бекетово.

По предварительной версии, за рулем «девятки» был один из молодых людей. Он не справился с управлением, в результате машины перевернулась и слетела с дороги. Подростков выбросило из авто. Тела нашли на обочине трассы, рядом с разбитой машиной.

Сотрудники Госавтоинспекции ведут расследование.