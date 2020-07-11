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Трое подростков погибли в перевернувшемся авто в Башкирии

14:57, 11 июля, 2020
Ксения Чернова
Трое подростков погибли в перевернувшемся авто в Башкирии
14:57, 11 июля, 2020
Ксения Чернова
164
0
#дети\n#ДТП\n#Башкирия\n#происшествие
Фото: facebook.com (Динар Гильмутдинов)
164
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За рулем был один из молодых людей.

Булгаково. Башкирия. Трое подростков 16-17 лет погибли в перевернувшемся ВАЗ-2109 в Башкирии. Как пишет Росбалт со ссылкой на Proufu.ru, трагедия произошла на трассе Булгаково — Бекетово.

По предварительной версии, за рулем «девятки» был один из молодых людей. Он не справился с управлением, в результате машины перевернулась и слетела с дороги. Подростков выбросило из авто. Тела нашли на обочине трассы, рядом с разбитой машиной.

Сотрудники Госавтоинспекции ведут расследование.

14:57, 11 июля, 2020
Ксения Чернова
164
0
#дети\n#ДТП\n#Башкирия\n#происшествие

 

 

 


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