Командир сгоревшего в «Шереметьево» SSJ-100 назвал свою версию произошедшего

Следствие считает основной причиной ЧП ошибку пилотов.

Москва. Командир сгоревшего в «Шереметьево» Sukhoi Superjet 100 Денис Евдокимов впервые назвал свою версию произошедшей трагедии. Об этом пишет Росбалт со ссылкой на Ленту.

Пилот считает, что причиной случившегося стала недоработка систем самолета со стороны авиаконструкторов. Якобы лайнер не соответствовал нормам летной годности.

«Если бы производитель вовремя доработал воздушное судно, авиационные инциденты подобного характера не повторялись бы», — считает Евдокимов.

Он напомнил, что подобные инциденты уже происходили: в 2018 году в Якутске и при испытательном полете в Жуковском шасси повредило топливный бак, произошла утечка топлива, и это могло привести к жертвам.

Денис Евдокимов принес извинения и соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Напомним, в мае 2019 года SSJ-100 «Аэрофлота», летевший из Москвы в Мурманск, вскоре после взлета вернулся в аэропорт и при посадке загорелся. Погиб 41 человек. Следствие считает основной причиной ЧП ошибку пилотов.