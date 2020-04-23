Кабинет первого вице-премьера Пермского края обыскали силовики

Оперативников интересовали документы о строительстве нового зоопарка.



Пермь. Пермский край. Сотрудники правоохранительных органов побывали в кабинете первого вице-премьера Пермского края Михаила Сюткина. Там они провели обыск, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь чиновника Вероника Кушнарева.

В пресс-службе краевого правительства уточнили, что оперативников интересовал в первую очередь проект строительства нового зоопарка в Перми.

Как сообщает телеканал «Ветта24», объект начали возводить в 2017 году. Работы отставали от графика, первую очередь в срок не сдали. Затем появилась информация о сносе одного из построенных зданий из-за дефектов. Осенью 2019 года по факту хищения средств при проектировании зоопарка было возбуждено уголовное дело. Его фигурантами являются экс-директор краевого УКС Дмитрий Левинский и руководитель строительства зоопарка от «РЖД-Строй» Илья Козырев. Сейчас работы на объекте стоимостью почти 5 млрд рублей заморожены.