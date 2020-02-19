Страус устроил гонки с автомобилем под Воронежем и попал на видео

Откуда сбежала экзотическая птица, не установлено.



Воронеж. Воронежская область. Страуса, бегущего по обочине российской автотрассы, заснял на видео очевидец. Инцидент произошел в Аннинском районе Воронежской области 18 февраля, сообщает ИА REGNUM.

За сутки ролик набрал десятки тысяч просмотров в соцсети. На кадрах видно, как вдоль дороги на высокой скорости бежит страус. Ему удается обогнать автомобиль и пересечь трассу.

По мнению автора видео, птица «ищет дорогу в Африку». Каким образом представитель экзотической фауны попал в Россию, пока не установлено.

Ранее звездой соцсетей стал верблюд, пытавшийся обогнать поезд в Астраханской области.