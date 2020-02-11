Жительница Тулы пожаловалась в соцсетях на взорвавшуюся колбасу

Судя по фотографии, мясное изделие внезапно расслоилось изнутри.



Тула. Тульская область. Покупательница из Тулы принесла из магазина батон вареной колбасы и оставила на столе. Спустя некоторое время раздался настоящий взрыв, написала женщина в соцсетях.

«Положила я ее на стол и пошла чай заваривать. И вдруг – взрыв! Я чайник чуть не уронила! Колбаска взорвалась! Такого я не видела ни разу!» - прокомментировала тулячка фотографии взорвавшегося мясного продукта.

На снимках видно, что колбаса сильно расслоилась изнутри. При этом срок годности изделия еще не закончился, хотя и был на исходе, отметила в комментариях дочь покупательницы. Также она отвергла высказанную пользователями соцсетей версию о том, что колбаса была заморожена, а потом разогрета в микроволновке. Пробовать «взрывчатое» изделие на вкус никто в семье не отважился, тем более что от нее исходил подозрительный кислый запах.

Некоторые из комментаторов заявили, что слышали о подобных случаях еще в советские времена, а одна из пользовательниц утверждала, что была свидетелем такого же происшествия на кассе магазина.

Будет ли покупательница обращаться в Роспотребнадзор и предъявлять претензии торговой организации либо производителю – пока неизвестно.