Рядом с санаторием, где расположили жителей Китая, находятся детские сады, школы и пищевые предприятия.

Челябинская область. Власти Челябинской области закрыли карантинный центр по коронавирусу из-за протестов жителей. Лента отмечает, что находящихся в санатории «Утес» граждан Китая пришлось перевезти в городскую больницу.

Несмотря на то, что власти Челябинска призвали жителей не поддаваться панике из-за размещения китайца на карантин в местном санатории, жители обратились в местную администрацию с жалобой. Они утверждали, что рядом с санаторием находятся детские сады, школы и пищевые предприятия. Чиновники отметили, что беспокоиться не о чем, так как помещенный в карантинный пункт люди всего лишь находятся под наблюдением. Однако позже было принято решение свернуть карантинный пункт.