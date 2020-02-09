Вертолет депутата Хайруллина рухнул из-за ошибки пилота и плохой погоды

Воздушное судно попало в так называемый снежный заряд.

Казань. Татарстан. Вертолет, на котором летел Госдумы Айрат Хайруллин, рухнул из-за ошибки пилота и плохой погоды. Как пишет Лента, воздушное судно под Казанью попало в так называемый снежный заряд.

В результате пилот потерял ориентацию и запаниковал. Он резко снизился и попытался посадить машину, хотя эксперты отмечают, что надо было подняться выше и поменять курс.

Из-за снижения вертолет на большой скорости ударился хвостом о землю, после чего рухнул всем корпусом. Хайруллин сидел спереди по левой стороне, и, когда при ударе разбились все стекла, его почти выбросило на улицу.

Вертолёт Bell 407 разбился в Лаишевском районе Татарстана в 30 км от Казани. Летательный аппарат приземлился на лёд Куйбышевского водохранилища в 6 км от берега. Вертолёт летел из населенного пункта Левашево Алексеевского района в центральной части республики в Матюшино Лаишевского района в 77 км.

Ранее предполагалось, что причиной крушения вертолета могло стать то, что за штурвалом вертолета Bell-406 был не пилот, а сам Хайруллин.

Хайруллин являлся заместителем председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам. В нижней палате парламента он работал с 2003 года.