Никулинский суд Москвы подожгли «коктейлем Молотова»

Личность гражданина, бросившего бутылку с зажигательной смесью, не установлена, сообщили в полиции.



Москва. В здание Никулинского суда Москвы метнули «коктейль Молотова», в результате произошел пожар. Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

Причину возгорания агентству подтвердили в пресс-службе столичной полиции. Личность злоумышленника, метнувшего бутылку с зажигательной смесью, пока не установлена.

Никто из находившихся в здании не пострадал. По факту поджога правоохранительные органы проводят проверку.