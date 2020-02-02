Против боксёра Георгия Кушиташвили возбудили уголовное дело за нападение на росгвардейца

Спортсмен сломал полицейскому нос.

Москва. Против чемпиона России по боксу в полутяжёлом весе Георгия Кушиташвили возбудили уголовное дело за нападение на сотрудника Росгвардии. Об этом сообщает «Коммерсант».

Кушиташвили и ещё одного боксёра Овика Оганнисяна задержали ночью 2 февраля. По версии правоохранителей, спортсмены забирали наркотики из подъезда одного из домов на Фрунзенской набережной в Москве. Кушиташвили ударил росгвардейца, сломав ему нос.

В отношении спортсмена возбудили уголовное дело по статье 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Георгий Кушиташвили дошёл до финала ЧМ-2019. Он является двукратным чемпионом России (2015, 2018).