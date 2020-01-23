Проверявшего пермский хостел «Карамель» инспектора МЧС отпустили под подписку о невыезде

Из-за порыва трубы с горячей водой там погибли 5 человек.



Пермь. Пермский край. Сотрудника МЧС, проверявшего мини-отель «Карамель», отпустили под подписку о невыезде. Решение об этом принял Свердловский районный суд Перми, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

Напомним, 20 января в хостеле «Карамель» в Перми из-за повреждения трубы насмерть обварились горячей водой 5 постояльцев, в том числе 1 ребенок, еще 6 человек пострадали.

Сотрудник надзорного подразделения ГУ МЧС России по Пермскому краю был задержан по уголовному делу, возбужденному по факту гибели людей в мини-отеле.