Пассажир оставил сумку с 1 млн рублей в аэропорту Нижнего Новгорода

К счастью, гражданин не успел улететь из города.



Стригино. Нижегородская область. Сумку, в которой находился 1 млн рублей, забыл у стойки регистрации в международном аэропорту Нижнего Новгорода пассажир. Об этом пишет «Интерфакс».

Как рассказали агентству в пресс-службе воздушной гавани, бесхозную сумку обнаружила сотрудница службы организации перевозок аэропорта. Внутри она нашла личные вещи и деньги.

Забывчивого пассажира разыскали, пропажу ему вернули. К счастью, на тот момент гражданин не успел сесть на свой самолет и вылететь из города.