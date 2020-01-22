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Пассажир оставил сумку с 1 млн рублей в аэропорту Нижнего Новгорода

16:32, 22 января, 2020
Евгений Кандаков
Пассажир оставил сумку с 1 млн рублей в аэропорту Нижнего Новгорода
16:32, 22 января, 2020
Евгений Кандаков
104
0
#Нижний Новгород\n#авиация\n#аэропорт\n#деньги\n#пассажиры\n#курьез
Фото: yandex.ru/maps
104
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К счастью, гражданин не успел улететь из города.

Стригино. Нижегородская область. Сумку, в которой находился 1 млн рублей, забыл у стойки регистрации в международном аэропорту Нижнего Новгорода пассажир. Об этом пишет «Интерфакс».

Как рассказали агентству в пресс-службе воздушной гавани, бесхозную сумку обнаружила сотрудница службы организации перевозок аэропорта. Внутри она нашла личные вещи и деньги.

Забывчивого пассажира разыскали, пропажу ему вернули. К счастью, на тот момент гражданин не успел сесть на свой самолет и вылететь из города.

 

16:32, 22 января, 2020
Евгений Кандаков
104
0
#Нижний Новгород\n#авиация\n#аэропорт\n#деньги\n#пассажиры\n#курьез

 

 

 


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