300 рыбаков на Сахалине ушли в дрейф на оторвавшейся от берега льдине

Руководство МЧС по региону стягивает силы для проведения спасательной операции.



Южно-Сахалинск. Сахалинская область. Около 300 жителей Сахалина, рыбачивших на льду, оказались отрезаны от берега. Инцидент произошел на юге острова 22 января, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Льдину унесло в море в районе мыса Свободный в заливе Мордвинова.

Руководство ГУ МЧС по Сахалинской области стягивает силы для проведения спасательной операции. К месту происшествия направлены 18 сотрудников ведомства и 14 единиц техники (6 автомобилей, 4 лодки, 3 снегохода, а также 1 судно на воздушной подушке «Хивус»). Кроме того, к взлету готовят вертолет Ми-8.