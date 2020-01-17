Скрывавшихся от следствия деятелей секты «бога Кузи» поймали в Москве

Служители деструктивного культа собрали со своих последователей 15 млн рублей.



Москва. Объявленных в розыск активистов секты «бога Кузи» задержали. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, операцию провели оперативники московской полиции совместно с сотрудниками ФСБ.

Напомним, лидера секты Андрея Попова, объявившего себя «богом Кузей», в 2018 году приговорили к 5 годам колонии по двум статьям Уголовного кодекса. По тому же делу осудили трех его помощниц. В частности, было установлено, что под предлогом совершения обрядов и сбора пожертвований на строительство храмов они собирали деньги у легковерных граждан, которые потом присваивали.

В отношении семи других активных участников секты материалы выделили в отдельное производство, а фигурантов объявили в федеральный розыск.

Лишь полтора года спустя обвиняемых удалось задержать. По версии следствия, с 2007 по 2015 год они похитили у 15 потерпевших в общей сложности более 15 млн рублей.

Четверо сектантов находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В отношении троих решается вопрос об избрании им меры пресечения, сообщила Ирина Волк.