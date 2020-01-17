Следователи возбудили дело по жалобам на домогательства воспитанниц приюта в Татарстане

Видео с обращением школьниц появилось в интернете.



Верхний Тимерлик. Татарстан. Уголовное дело по факту совершения действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних возбудили следователи в Татарстане. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Ранее в региональном управлении Следственного комитета сообщили о проведении доследственной проверки. Поводом для этого послужил видеоролик, выложенный в интернет. На нем воспитанницы одного из социальных приютов сообщили, что в период с августа 2019 по 15 января 2020 года сотрудник приюта совершал в отношении четырех девочек 2006-2010 годов рождения действия сексуального характера. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пояснили в пресс-службе ведомства.

По данным СМИ, речь идет о приюте «Акчарлак». Он находится в селе Верхний Тимерлик Рыбно-Слободского района Татарстана.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Собеседник агентства уточнил, что дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, подозреваемых пока нет.