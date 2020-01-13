Полиция Башкирии расследует исчезновение миллиона рублей из собачьей конуры

По факту кражи возбудили уголовное дело.

Стерлитамак. Башкирия. 1,1 млн рублей хранил в собачьей будке предприниматель из башкирского Стерлитамака. Однако даже круглосуточное пребывание возле денег четвероногого «сторожа» не остановило воров: сбережения бесследно исчезли, сообщает «Интерфакс».

Деньги пропали в период с конца прошлого года до 10 января, рассказал агентству источник в правоохранительных органах региона.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»).