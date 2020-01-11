Автобус с детьми и пять машин столкнулись в Пермском крае

12 человек пострадали, погибших нет.

Пермь. Пермский край. Массовое ДТП с участием фуры, газели, автобуса и нескольких легковых автомобилей произошло в Пермском крае. Как пишет «Российская газета», авария проищошла днём в пятницу, 10 января, на 469 километре трассы М-7 Волга.

В автобусе находились дети, возвращавшиеся со спортивных сборов. Как передаёт Газета.ру, по данным краевого Минздрава, в аварии пострадали 12 человек, среди них 6 детей, погибших нет.

«Дети после медицинского осмотра отпущены домой. Информация о состоянии взрослых уточняется», — сказал представитель Минздрава Пермского края.