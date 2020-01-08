Пожарным удалось локализовать пожар в торговом центре под Новосибирском

Площадь пожара составила 3 500 кв. м.

Искитим. Новосибирская область. Пожарным удалось локализовать пожар в торговом центре в городе Искитим Новосибирской области. Об этом сообщают Вести.ру со ссылкой на РИА Новости.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС России, пламя вспыхнуло в ТЦ «Центральный» утром в среду, 8 января. Через две минуты первые пожарно-спасательные расчеты прибыли на место, где из второго этажа двухэтажного мансардного здания шел густой дым.

Площадь пожара составила 3 500 кв. м. Спасатели отметили, что никто не пострадал. 30 человек эвакуировались из здания самостоятельно еще до приезда пожарных.