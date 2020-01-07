Постпреда Свердловской области в Москве заподозрили в браконьерстве

Чиновник может быть причастен к добыче косули.

Раменское. Московская область. Двух человек в камуфляжной форме задержали в одном из охотничьих угодий Раменского района Подмосковья. Мужчин подозревают в незаконной добыче дикого животного, сообщает РБК со ссылкой на ТАСС.

Как рассказал источник агентства в правоохранительных органах, один из задержанных является постпредом Свердловской области в Москве Александром Овчаровым.

Лесничий заметил автомобиль с двумя мужчинами на территории хозяйства и вызвал полицейских. Те осмотрели машину, но оружия или добычи в салоне и багажнике не было.

Мужчин все же доставили в отдел полиции. Позднее в лесу нашли тушу косули. Неподалеку от нее обнаружили нож, а рядом с местом задержания - тепловизор.

По факту незаконной добычи животного проводится полицейская проверка.