Следственный комитет России требует ареста двух высокопоставленных таможенников

Ходатайство об этом подано в Басманный суд Москвы.

Москва. Отправить под стражу двух руководящих работников Федеральной таможенной службы (ФТС) просит Следственный комитет России. Ходатайство об этом направлено в Басманный суд Москвы, сообщает агентство Росбалт со ссылкой на ТАСС.

Также стало известно о том, что начальнику управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенанту Александру Кизлыку и его заместителю Алексею Серебро предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями.

Добавим, 23 декабря в центральном аппарате ФТС России, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях проводились обыски. При этом Алексей Серебро и заместители начальников Внуковской и Домодедовской таможен были допрошены правоохранителями.