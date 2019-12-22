По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Омск. Омская область. Из-под завалов рухнувшего здания в Омске извлекли тело погибшего человека. Как пишет Взгляд, обрушение трех этажей произошло при демонтаже неэксплуатируемого здания на территории комбикормового завода.

В результате один человек погиб и один получил травмы. На месте происшествия работают 31 человек и восемь единиц техники.

По данным пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, по факту случившегося проводится доследственная проверка.