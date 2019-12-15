В Петербурге невменяемая мать грозилась выкинуть двухлетнюю дочь из окна

Женщина хотела ребёнка «сделать ангелом».

Санкт-Петербург. Россия. В северной столице невменяемая женщина угрожала выбросить свою дочь из окна. Сделать ей это помешал участковый полицейский. Об этом сообщает канал РЕН-ТВ.

14 декабря в полицию сообщали о женщине, выбрасывающей вещи из окна пятого этажа. Помимо вещей она грозилась выбросить с высоты свою двухлетнюю дочь, чтобы «сделать ангелом».

Трагедии удалось избежать благодаря участковому Наилю Исламову, который ворвался в квартиру вместе со спасателями и забрал ребёнка. В это же время с матерью был 12-летний сын. Сейчас дети находятся в больнице. Их здоровью ничего не угрожает.

У женщины нашлись родственники, которым сообщили о ситуации. Органы опеки проведут с ними работу.