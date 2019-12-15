  • $ 62.55 ↓
  • € 69.86 ↓

В Петербурге невменяемая мать грозилась выкинуть двухлетнюю дочь из окна

10:49, 15 декабря, 2019
Юрий Абашев
В Петербурге невменяемая мать грозилась выкинуть двухлетнюю дочь из окна
10:49, 15 декабря, 2019
Юрий Абашев
68
0
#дети\n#Санкт-Петербург\n#Россия
Фото: nuz.uz
68
0

Женщина хотела ребёнка «сделать ангелом».

Санкт-Петербург. Россия. В северной столице невменяемая женщина угрожала выбросить свою дочь из окна. Сделать ей это помешал участковый полицейский. Об этом сообщает канал РЕН-ТВ.

14 декабря в полицию сообщали о женщине, выбрасывающей вещи из окна пятого этажа. Помимо вещей она грозилась выбросить с высоты свою двухлетнюю дочь, чтобы «сделать ангелом».

Трагедии удалось избежать благодаря участковому Наилю Исламову, который ворвался в квартиру вместе со спасателями и забрал ребёнка. В это же время с матерью был 12-летний сын. Сейчас дети находятся в больнице. Их здоровью ничего не угрожает.

У женщины нашлись родственники, которым сообщили о ситуации. Органы опеки проведут с ними работу.

10:49, 15 декабря, 2019
Юрий Абашев
68
0
#дети\n#Санкт-Петербург\n#Россия

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Готовы ли вы к просмотру финала "Звёздных войн"?

17:01, 13 декабря, 2019

Кто все эти люди?

17:24, 15 ноября, 2019

Это было в Октябре?

17:35, 07 ноября, 2019

Если вы MAU, то этот тест для VAS

18:31, 01 ноября, 2019

Дружишь ли ты с деньгами?

21:24, 17 октября, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Годовалая девочка умерла в частном детском саду Ижевска

14:10, 11 декабря, 2019
5231

Итоги дня: смерть ребёнка в детском саду Ижевска, рост рейтинга туризма и сохранение «Ижтрейдинга»

3427
18:00, 11 декабря, 2019

В Ижевске спасли двухлетнего ребенка, чья мама умерла 5 дней назад от пневмонии

2903
23:05, 09 декабря, 2019

«Вылетевшая» на встречную полосу легковушка угодила под фуру в Сарапульском районе

2651
11:00, 12 декабря, 2019

В Удмуртии с 15 декабря вступит в силу новый закон о тишине

2529
17:53, 13 декабря, 2019

Яркая вспышка в небе вызвала переполох среди жителей Алтая

12:06, 09 декабря, 2019
2591

Монета на миллиард: житель Санкт-Петербурга выставил на продажу 2 рубля за небывалую цену

2581
15:54, 08 декабря, 2019

«Банковский роуминг» запретили в России

1048
16:35, 10 декабря, 2019

Мертвые души: считавшийся покойником камчатский пенсионер потребовал пенсию за 2 месяца

935
10:48, 12 декабря, 2019

Стало известно место похорон Юрия Лужкова

926
17:59, 10 декабря, 2019

Королева красоты: титул «Мисс Вселенная-2019» получила представительница ЮАР

09:35, 09 декабря, 2019
1295

Ушла из жизни солистка группы Roxette Мари Фредрикссон

955
17:09, 10 декабря, 2019

В смертельных объятиях: орлан хотел пообедать осьминогом и едва не погиб

879
18:33, 13 декабря, 2019

Президент Бразилии грубо обругал шведскую экоактивистку Грету Тунберг

870
13:31, 11 декабря, 2019

Под нейтральным флагом: исполком WADA отстранил Россию от Олимпиады и других соревнований

797
14:45, 09 декабря, 2019

Лонгриды

Будь первым! Живи в Авангарде!

17:51, 03 декабря, 2019

Цветам все возрасты покорны

17:41, 02 декабря, 2019

Первый экопункт в Удмуртии

18:46, 29 ноября, 2019

Музыка нас связала

08:43, 29 ноября, 2019

Секреты переработки

09:45, 19 ноября, 2019

Ленинский район – ситуация меняется!

16:38, 14 ноября, 2019

Повелители дыма

14:17, 14 ноября, 2019

«Ростелеком»: равнение на клиента

17:52, 07 ноября, 2019

Пригодились не там, где родились. Часть II

12:31, 07 ноября, 2019

Пригодились не там, где родились. Часть I

16:50, 31 октября, 2019

Город будущего ZNAK появится в Ижевске

13:16, 24 октября, 2019

Камбарка оживет: «РосРАО» создаст современное производство на базе предприятия по уничтожению химического оружия

15:16, 17 октября, 2019