Пассажир пронес пистолет на борт Москва-Бургас: безопасность в Шереметьево проверят

Самолет вынуждено совершил посадку в Ростове-на-Дону.
Москва. Пассажир рейса «Москва-Бургас» пронес на борт пистолет, миновав системы безопасности аэропорта Шереметьево. Как сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР, началась проверка инцидента.
Как пишет RT со ссылкой на РИА Новости, пассажир забыл перед посадкой сдать травматический пистолет, о чем сообщил стюардессе, она – бортпроводнику.
После этого борт экстренно приземлился в Ростове-на-Дону.
Пассажира доставили в дежурную часть, где выяснилось, что у него имеется лицензия на оружие. Тем не менее, в отношении мужчины составили административный протокол в связи с нарушением требований безопасности.
В Шереметьево начали внутреннюю проверку.