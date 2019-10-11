Пассажир пронес пистолет на борт Москва-Бургас: безопасность в Шереметьево проверят

Самолет вынуждено совершил посадку в Ростове-на-Дону.

Москва. Пассажир рейса «Москва-Бургас» пронес на борт пистолет, миновав системы безопасности аэропорта Шереметьево. Как сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР, началась проверка инцидента.

Как пишет RT со ссылкой на РИА Новости, пассажир забыл перед посадкой сдать травматический пистолет, о чем сообщил стюардессе, она – бортпроводнику.

После этого борт экстренно приземлился в Ростове-на-Дону.

Пассажира доставили в дежурную часть, где выяснилось, что у него имеется лицензия на оружие. Тем не менее, в отношении мужчины составили административный протокол в связи с нарушением требований безопасности.

В Шереметьево начали внутреннюю проверку.