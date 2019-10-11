  • $ 64.74 ↓
  • € 71.3 ↓

В Саратове «скорая» опрокинулась на бок после ДТП: пострадали три человека

11:48, 11 октября, 2019
Дарья Снидкова
В Саратове «скорая» опрокинулась на бок после ДТП: пострадали три человека
11:48, 11 октября, 2019
Дарья Снидкова
60
0
#ДТП\n#скорая помощь\n#Саратов\n#пострадавшие
Фото: youtube.com/ИА Версия-Саратов (Известия)
60
0

Медицинская машина везла пациентов в больницу.

Саратов. Саратовская область. В Саратове произошло ДТП с участием скорой помощи. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

Утром в пятницу, 11 октября, спецавто столкнулось с «Нивой» на перекрестке. От сильного удара карета перевернулась на бок.

В аварии пострадали три человека: 66-летний водитель скорой помощи, его 64-летняя пассажирка, а также 47-летняя женщина из «Нивы».

Отмечается, что скорая помощь везла в больницу пациентов.

В ГИБДД начали проверку.

11:48, 11 октября, 2019
Дарья Снидкова
60
0
#ДТП\n#скорая помощь\n#Саратов\n#пострадавшие

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

14-летняя девочка погибла в результате ДТП на трассе в Удмуртии

20:40, 04 октября, 2019
5102

Судимый мужчина задушил ижевскую школьницу и закопал ее тело

4103
15:15, 04 октября, 2019

Двое погибли и шестеро пострадали в аварии на «встречке» в Удмуртии

3652
09:04, 06 октября, 2019

Во время пешего похода в Можге на ребенка упало дерево

3046
17:38, 05 октября, 2019

В Удмуртии упавшее дерево повредило два автомобиля

2671
14:34, 08 октября, 2019

В Улан-Удэ экстренно приняли роды у женщины, попавшей под трамвай

10:25, 04 октября, 2019
3221

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

1463
14:48, 08 октября, 2019

Экс-депутата Якутии на охоте убил медведь

1346
12:54, 05 октября, 2019

Восемь вооруженных человек попытались захватить завод на Кубани

1015
13:49, 04 октября, 2019

В Череповце погиб мужчина при попытке вскрыть банкомат

1003
13:20, 08 октября, 2019

Фуркад назвал сроки завершения карьеры

14:21, 06 октября, 2019
1539

Самые ранние следы чумы, свирепствовавшей в Европе в 14—18 веках, нашли в Татарстане

1211
09:41, 04 октября, 2019

Двое жителей Германии погибли, отравившись колбасой

1143
12:31, 05 октября, 2019

Не хватило топлива: число погибших при посадке самолета во Львове достигло 5 человек

1028
11:40, 04 октября, 2019

Дойдет до поцелуев Брежнева: в сети высмеяли Трампа за шлепок по колену президента Финляндии

821
12:30, 04 октября, 2019

Мультимедиа

Педагоги Ижевска прошли экообучение и готовы вести урок «Секреты переработки»

09 октября, 2019

Регоператор установил 200 контейнеров для раздельного сбора отходов

07 октября, 2019

Депутат городской думы Ижевска Борис Ломаев

07 октября, 2019