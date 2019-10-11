В Саратове «скорая» опрокинулась на бок после ДТП: пострадали три человека

Медицинская машина везла пациентов в больницу.

Саратов. Саратовская область. В Саратове произошло ДТП с участием скорой помощи. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

Утром в пятницу, 11 октября, спецавто столкнулось с «Нивой» на перекрестке. От сильного удара карета перевернулась на бок.

В аварии пострадали три человека: 66-летний водитель скорой помощи, его 64-летняя пассажирка, а также 47-летняя женщина из «Нивы».

Отмечается, что скорая помощь везла в больницу пациентов.

В ГИБДД начали проверку.