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Четырех бездомных щенят жестоко убили школьники в Свердловской области: началась проверка

12:26, 07 октября, 2019
Дарья Снидкова
Четырех бездомных щенят жестоко убили школьники в Свердловской области: началась проверка
12:26, 07 октября, 2019
Дарья Снидкова
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#жестокость\n#школьники\n#бродячие животные\n#собаки\n#защитники животных\n#Свердловская область
Фото: Pixabay
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Одного малыша удалось спасти.

Большое Седельниково. Свердловская область. В свердловской деревне Большое Седельниково школьники на глазах младшеклассников жестоко убили четырех месячных бездомных щенят. Об этом сообщил приют животных «Новая жизнь» в Екатеринбурге на своей странице в «ВКонтакте».

По их сведениям, четверо учеников 6 класса сначала заживо закопали щенят, после чего выкопали и забили их палками и камнями. Пятого малыша спасли ребята из параллели предполагаемых живодеров.

«Вытащили буквально из-под палок, убежали, приехали на станцию Седельниково, обратились ко мне за помощью. Мы с ребятами выехали на место происшествия, но трупики щенков были убраны, были могильные ямки и все в крови», - говорится в сообщении приюта.

Школьник, который предполагаемо участвовал в забое, сообщил, что убил щенят, чтобы те «не выросли и никого не кусали».

«Пятый щенок уехал в клинику под патронаж ФПБЖ. У него перелом плечевой кости», — заключили в «Новой жизни».

В ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что приняли заявление о жестоком обращении с животными от местной жительницы. На место происшествия выехали уполномоченные сотрудники, они опросят свидетелей и установят участников бойни.

«По итогам проверки будет принято обоснованное решение. Кроме того, полицейские и педагоги проведут комплекс профилактических мероприятий как с несовершеннолетними, так и с их родителями», — заключили в ведомстве.  

12:26, 07 октября, 2019
Дарья Снидкова
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#жестокость\n#школьники\n#бродячие животные\n#собаки\n#защитники животных\n#Свердловская область

 

 

 


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