Несовершеннолетнюю студентку МГТУ имени Баумана убили в Подмосковье

Предполагается, что девушка знала напавшего на нее и сама впустила его в дом.

Домодедово. Московская область. 17-летнюю студентку МГТУ имени Баумана убили в Подмосковье. Как сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

В субботу, 5 октября, сестра обнаружили тело девушки с множественными колото-резанными ранениями. По данным Ленты, убийство произошло накануне. По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

Предполагается, что девушка знала напавшего на нее и сама впустила его в дом. В день трагедии родители студентки были в отъезде. Преступник попытался задушить свою жертву и нанес ей несколько колото-резаных ранений.

Сообщается, что в доме были деньги, но злоумышленник их не взял. Подозреваемого разыскивают следователи.