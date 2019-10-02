На Алтае фура протаранила автомобиль и стену кафе: два человека погибли

Грузовик вспыхнул, огонь перешел на крышу здания.

Тальменка. Алтайский край. В районе алтайского поселке Тальменка два человека погибли в результате ДТП с фурой. Об этом пишет «Лайф.ру».

В среду, 2 октября, водитель большегруза выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой Toyota Raum. Фура буквально раздавила иномарку и отлетела в стену кафе. После столкновения со зданием грузовик вспыхнул, огонь перекинулся на кровлю.

«В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля марки «Тойота» от полученных травм скончались на месте происшествия, также пострадал водитель грузового автомобиля», — сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

По данным издания, водитель фуры выпрыгнул из кабины до столкновения с кафе.