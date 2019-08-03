Следственный комитет заподозрил ФБК в отмывании порядка 1 млрд рублей

По данным следствия, полученные незаконным путем деньги, поступили в фонд с января 2016 по декабрь 2018 года.

Москва. Следственный комитет возбудил дело об отмывании порядка 1 млрд рублей через «Фонд борьбы с коррупцией». Как сообщает пресс-служба ведомства, дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, касается периода с января 2016 по декабрь 2018 года.

По данным следствия, люди, имеющие отношения к ФБК, в том числе и сотрудники некоммерческой организации, получили от третьих лиц деньги в рублях и иностранной валюте, «которые заведомо для них были приобретены преступным путем». Для легализации средств соучастники такую же сумму внесли на расчетные счета нескольких банков.

«Следствием принимаются все необходимые меры к установлению личностей всех соучастников преступления и их задержанию», - говорится в сообщении СК.