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Следственный комитет заподозрил ФБК в отмывании порядка 1 млрд рублей

16:42, 03 августа, 2019
Следственный комитет заподозрил ФБК в отмывании порядка 1 млрд рублей
16:42, 03 августа, 2019
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#коррупция\n#Следственный комитет\n#финансы и деньги\n#происшествие
Фото: tvtver.ru
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По данным следствия, полученные незаконным путем деньги, поступили в фонд с января 2016 по декабрь 2018 года.

Москва. Следственный комитет возбудил дело об отмывании порядка 1 млрд рублей через «Фонд борьбы с коррупцией». Как сообщает пресс-служба ведомства, дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, касается периода с января 2016 по декабрь 2018 года.

По данным следствия, люди, имеющие отношения к ФБК, в том числе и сотрудники некоммерческой организации, получили от третьих лиц деньги в рублях и иностранной валюте, «которые заведомо для них были приобретены преступным путем».  Для легализации средств соучастники такую же сумму внесли на расчетные счета нескольких банков.

«Следствием принимаются все необходимые меры к установлению личностей всех соучастников преступления и их задержанию», - говорится в сообщении СК.

16:42, 03 августа, 2019
54
0
#коррупция\n#Следственный комитет\n#финансы и деньги\n#происшествие

 

 

 


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