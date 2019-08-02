Медведь пришел в городской парк в Мурманской области

Прогнать его не удалось, пришлось застрелить.

Мурманск. В Североморске Мурманской области бурый медведь зашёл в городской парк. Как передают «Известия» в пятницу, 2 августа, прогнать зверя обратно в лес не удалось.

О появлении медведя в городе вечером 1 августа сообщил местный житель. На борьбу с ним отправились три наряда полиции, но животное не испугалось световых и звуковых сигналов. В результате было принято решение застрелить животное, так как оно представляло опасность для людей.

Также жители города сообщили в соцсетях, что на окраине Североморска видели ещё одного медведя, который не боится людей. Также сообщения о встрече с животными в центре города поступали из соседнего Оленегорска. А накануне на окраине Североморска был найден растерзанный труп собаки.

Напомним, в июне три бурых медведя напали на базу оленеводов в Ловозерском районе Мурманской области и задрали 16 оленей. В начале августа медведь разорил улья в Глазовском районе Удмуртии.