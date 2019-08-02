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Медведь пришел в городской парк в Мурманской области

12:45, 02 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
Медведь пришел в городской парк в Мурманской области
12:45, 02 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
42
0
#животные\n#бродячие животные\n#Мурманская область\n#медведь
Фото: pixabay.com
42
0

Прогнать его не удалось, пришлось застрелить.

Мурманск. В Североморске Мурманской области бурый медведь зашёл в городской парк. Как передают «Известия» в пятницу, 2 августа, прогнать зверя обратно в лес не удалось.

О появлении медведя в городе вечером 1 августа сообщил местный житель. На борьбу с ним отправились три наряда полиции, но животное не испугалось световых и звуковых сигналов. В результате было принято решение застрелить животное, так как оно представляло опасность для людей.

Также жители города сообщили в соцсетях, что на окраине Североморска видели ещё одного медведя, который не боится людей. Также сообщения о встрече с животными в центре города поступали из соседнего Оленегорска. А накануне на окраине Североморска был найден растерзанный труп собаки.

Напомним, в июне три бурых медведя напали на базу оленеводов в Ловозерском районе Мурманской области и задрали 16 оленей. В начале августа медведь разорил улья в Глазовском районе Удмуртии.

12:45, 02 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
42
0
#животные\n#бродячие животные\n#Мурманская область\n#медведь

 

 

 


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