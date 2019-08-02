Пять пассажиров автобуса погибли в ДТП в Ставропольском крае

Прокуратура начала проверку по факту аварии.

Ставрополь. Пять пассажиров автобуса погибли в ДТП на трассе Астрахань-Элиста-Ставрополь. Авария произошла в пятницу, 2 августа, около 02:30 по местному времени, передают «Известия».

Автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате аварии пять человек погибли, ещё 18 пострадали, 14 из них госпитализированы. Прокуратура Апанасенковского района начала проверку по факту аварии.

В Госавтоинспекции рассказали, что за полчаса до происшествия автобус был остановлен на стационарном посту ГИБДД в рамках операции «Сон за рулем». С водителем была проведена профилактическая беседа, от отдыха он отказался. Среди возможных причин происшествия рассматривается усталость мужчины. Сам водитель в ДТП погиб.