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Пять пассажиров автобуса погибли в ДТП в Ставропольском крае

09:30, 02 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
Пять пассажиров автобуса погибли в ДТП в Ставропольском крае
09:30, 02 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
147
0
#ДТП\n#Ставрополье\n#гибель людей
Фото: РЕН ТВ
147
0

Прокуратура начала проверку по факту аварии.

Ставрополь. Пять пассажиров автобуса погибли в ДТП на трассе Астрахань-Элиста-Ставрополь. Авария произошла в пятницу, 2 августа, около 02:30 по местному времени, передают «Известия».

Автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате аварии пять человек погибли, ещё 18 пострадали, 14 из них госпитализированы. Прокуратура Апанасенковского района начала проверку по факту аварии.

В Госавтоинспекции рассказали, что за полчаса до происшествия автобус был остановлен на стационарном посту ГИБДД в рамках операции «Сон за рулем». С водителем была проведена профилактическая беседа, от отдыха он отказался. Среди возможных причин происшествия рассматривается усталость мужчины. Сам водитель в ДТП погиб.

09:30, 02 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
147
0
#ДТП\n#Ставрополье\n#гибель людей

 

 

 


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