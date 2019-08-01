Семья из пяти человек погибла при крушении лодки на реке в Свердловской области

Трое погибших – дети.

Екатеринбург. В Свердловской области стали известны подробности трагедии на реке Лозьва. Как передаёт «Росбалт», там утонула лодка с членами одной семьи.

Сообщается, что мужчина перевозил свою родственницу и троих её детей из больницы, расположенной в 100 км от села. В 15 км от поселка Ушма вниз по течению реки в Ивдельском городском округе деревянная моторная лодка перевернулась из-за сильного течения и подъёма воды в реке.

Погибли все пять человек — 30-летние мужчина и женщина, дети 10 и 13 лет, а также полугодовалый малыш. Сначала спасатели нашли тела матери и двоих взрослых детей. Мужчина и младенец числились пропавшими, однако надежды на их спасение не оправдались.

Назначены судмедэкспертизы для определения точной причины смерти женщины и детей. Выясняются все обстоятельства трагедии.