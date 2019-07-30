В Саратове уволили первого замначальника областного УФСИН

Его заподозрили в мошенничестве.

Саратов. Против первого замглавы УФСИН по Саратовской области Александра Рязанцева возбудили уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщил «Росбалт» со ссылкой на РИА Новости во вторник, 30 июля.

При этом Рязанцева освободили от занимаемой должности. Сообщается, что уголовное дело связано c «квартирным вопросом». Около 10 лет назад подозреваемый получил служебную квартиру. После этого Рязанцев встал в очередь как нуждающийся в улучшении жилищных условий.

Позднее полковнику якобы удалось получить эту квартиру в собственность.