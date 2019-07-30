В МЧС России пожаловались на нехватку сил для тушения лесных пожаров

В трёх регионах страны ввели режим ЧС.

Москва. В России не хватает сил и средств для тушения лесных пожаров. Как пишут «Известия», об этом заявил первый замглавы МЧС России Александр Чуприян.

Отмечается, что «Авиалесоохрана» пообещали увеличить силы с трёх до четырёх тысяч человек. Однако Чуприян сообщил, что этого недостаточно, так как в трёх регионах группировка должна быть численностью около 15 тыс. человек.

По словам замминистра МЧС, ведомство будет наращивать наземную и воздушную группировки. На данный момент составляются планы применения авиации, пожарных и спасателей для ликвидации возгораний. При этом сотни очагов находятся в отдалённых и труднодоступных местностях. Подобные сложные возгорания не тушат, так как затраты на борьбу с огнём превышают прогнозируемый вред.

Режим чрезвычайной ситуации из-за горящих лесов ввели на всей территории Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии, сообщили в МЧС России.