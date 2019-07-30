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В МЧС России пожаловались на нехватку сил для тушения лесных пожаров

09:20, 30 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
В МЧС России пожаловались на нехватку сил для тушения лесных пожаров
09:20, 30 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
139
0
#МЧС\n#Сибирь\n#чрезвычайная ситуация\n#пожар
Фото: Роскосмос
139
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В трёх регионах страны ввели режим ЧС.

Москва. В России не хватает сил и средств для тушения лесных пожаров. Как пишут «Известия», об этом заявил первый замглавы МЧС России Александр Чуприян.

Отмечается, что «Авиалесоохрана» пообещали увеличить силы с трёх до четырёх тысяч человек. Однако Чуприян сообщил, что этого недостаточно, так как в трёх регионах группировка должна быть численностью около 15 тыс. человек.

По словам замминистра МЧС, ведомство будет наращивать наземную и воздушную группировки. На данный момент составляются планы применения авиации, пожарных и спасателей для ликвидации возгораний. При этом сотни очагов находятся в отдалённых и труднодоступных местностях. Подобные сложные возгорания не тушат, так как затраты на борьбу с огнём превышают прогнозируемый вред.

Режим чрезвычайной ситуации из-за горящих лесов ввели на всей территории Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии, сообщили в МЧС России.

09:20, 30 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
139
0
#МЧС\n#Сибирь\n#чрезвычайная ситуация\n#пожар

 

 

 


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