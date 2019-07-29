Красноярский губернатор назвал масштабные лесные пожары нормальным явлением

К этому времени огнём охвачено более 1,6 млн гектар сибирских лесов.

Красноярск. Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,6 млн гектар. Об этом сообщает RT в понедельник, 29 июля.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Красноярском крае и Иркутской области.

«По состоянию на утро 29 июля, в регионах округа действует 232 очага лесных пожаров на площади 1,603 млн га», — сообщила пресс-служба полпреда президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

При этом, как сообщает Газета.ру, губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что «драматическую информацию» распространяют или провокаторы, или невежды.

«Массовый лесной пожар — это явление нормальное. Сто лет назад ландшафтные лесные пожары никто не тушил», — сказал губернатор.

Усс отметил, что ситуация в регионе является сложной, но не критичной, а возгорание ликвидируется благодаря выпадению осадков.