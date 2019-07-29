  • $ 63.13 ↓
  • € 70.31 ↑

Красноярский губернатор назвал масштабные лесные пожары нормальным явлением

15:55, 29 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
Красноярский губернатор назвал масштабные лесные пожары нормальным явлением
15:55, 29 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
225
0
#лес\n#Красноярск\n#Сибирь\n#пожары\n#Иркутская область
Фото: wikimedia.org
225
0

К этому времени огнём охвачено более 1,6 млн гектар сибирских лесов.

Красноярск. Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,6 млн гектар. Об этом сообщает RT в понедельник, 29 июля. 

Наиболее сложная обстановка сложилась в Красноярском крае и Иркутской области.

«По состоянию на утро 29 июля, в регионах округа действует 232 очага лесных пожаров на площади 1,603 млн га», — сообщила пресс-служба полпреда президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

При этом, как сообщает Газета.ру, губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что «драматическую информацию» распространяют или провокаторы, или невежды.

«Массовый лесной пожар — это явление нормальное. Сто лет назад ландшафтные лесные пожары никто не тушил», — сказал губернатор.

Усс отметил, что ситуация в регионе является сложной, но не критичной, а возгорание ликвидируется благодаря выпадению осадков.

15:55, 29 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
225
0
#лес\n#Красноярск\n#Сибирь\n#пожары\n#Иркутская область

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Серьезное похолодание придет в Удмуртию в воскресенье

16:59, 24 июля, 2019
5757

Глава Удмуртии предложил изменить Конституцию республики

4185
15:00, 22 июля, 2019

В Ижевск вновь прилетят «Русские витязи»

3254
14:31, 25 июля, 2019

Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП под Ижевском

2812
15:48, 22 июля, 2019

Двое братьев до смерти избили бывших сотрудников милиции в Удмуртии

2776
16:30, 26 июля, 2019

В магазин в Краснодарском крае пришел ребенок с цепью на шее

13:00, 23 июля, 2019
6231

Правительство России разрешит вырубку леса на Байкале

1693
12:40, 24 июля, 2019

Спасавшего детей в лагере «Холдоми» мальчика представят к госнаграде

1020
10:25, 25 июля, 2019

Похитившая 41 млн рублей кассирша из Москвы сбежала за границу

932
14:35, 26 июля, 2019

Каменные саркофаги домонгольского времени нашли в Великом Новгороде

897
18:05, 25 июля, 2019

Откровенно раздетые девушки: украинки ответили флешмобом на оскорбления чиновника

11:45, 27 июля, 2019
1224

Белорусская актриса Вероника Никонова погибла во время свадебного путешествия

1177
17:56, 27 июля, 2019

Российская легкоатлетка пробежала в Швеции круг почёта с пледом вместо флага

1097
18:01, 23 июля, 2019

Награду за рождение мальчика объявили в польском посёлке

947
15:00, 26 июля, 2019

Служба безопасности Украины задержала российский танкер в порту Измаил

826
16:28, 25 июля, 2019

Мультимедиа

Танцевальный флешмоб по зумбе в Удмуртии

26 июля, 2019

Люди Чепцы

25 июля, 2019

Камень булгарской принцессы

25 июля, 2019