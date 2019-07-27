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Экс-главу правительства Астраханской области взяли под стражу

18:57, 27 июля, 2019
Ксения Чернова
Экс-главу правительства Астраханской области взяли под стражу
18:57, 27 июля, 2019
Ксения Чернова
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#власть и чиновники\n#Астраханская область\n#финансы и деньги\n#суд
Фото: Пресс-служба Правительства Астраханской области
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Ущерб от его действий составил 212 млн рублей.

Ростов-на-Дону. Бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова взяли под стражу. Как пишут Вести со ссылкой на ТАСС, такое решение принял Ленинский районный суд Ростова-на-Дону.

Мужчину обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, Султанов вместе с и. о. министра финансов региона Виталием Шведовым, используя свои служебные полномочия, привлекли кредитные 6 млрд рублей одного из банков, в то время как на счетах бюджета области находились значительные средства. То есть займ не требовался.

Следствие считает, что таким образом репутация органов муниципальной власти была испорчена, а бюджету региона был нанесен ущерб в размере не менее 212 млн рублей.

18:57, 27 июля, 2019
Ксения Чернова
106
0
#власть и чиновники\n#Астраханская область\n#финансы и деньги\n#суд

 

 

 


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