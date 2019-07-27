Экс-главу правительства Астраханской области взяли под стражу

Ущерб от его действий составил 212 млн рублей.

Ростов-на-Дону. Бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова взяли под стражу. Как пишут Вести со ссылкой на ТАСС, такое решение принял Ленинский районный суд Ростова-на-Дону.

Мужчину обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, Султанов вместе с и. о. министра финансов региона Виталием Шведовым, используя свои служебные полномочия, привлекли кредитные 6 млрд рублей одного из банков, в то время как на счетах бюджета области находились значительные средства. То есть займ не требовался.

Следствие считает, что таким образом репутация органов муниципальной власти была испорчена, а бюджету региона был нанесен ущерб в размере не менее 212 млн рублей.