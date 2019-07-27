Возбуждено уголовное дело.

Свердловская область. Подросток утонул на экскурсии в Свердловской области. Как сообщает Росбалт, 12-летний мальчик был в составе группы детей из детского дома и вожатого.

Пока неизвестно, что именно случилось во время прогулки. Сообщается, что ЧП произошло в районе села Арамашево Алапаевского района. Тело мальчика направлено на судебную медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

По факту возбуждено уголовное дело, допрашиваются свидетели. Также прокуратура организовала проверку по факту гибели ребенка.