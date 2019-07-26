Суд арестовал главного судебного пристава Пермского края

Его обвиняют в получении взяток.

Пермский край. Суд решил арестовать задержанного накануне руководителя УФССП России по Пермскому краю, главного судебного пристава региона Игоря Кожевникова. Как передаёт «Росбалт», его обвиняют в получении двух взяток.

Также под стражу взяли бывшего начальника отдела особых исполнительных производств.

По данным Следственного комитета России, сотрудники управления в ноябре 2017 года и в январе 2018 года получили взятки в сумме 550 тыс. рублей и 600 тыс. рублей за незаконные действия. Следственный комитет по-прежнему не озвучивает, что именно они сделали за взятки. При этом следователи не исключают, что в деле могут появиться и другие эпизоды.