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Суд арестовал главного судебного пристава Пермского края

12:00, 26 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
Суд арестовал главного судебного пристава Пермского края
12:00, 26 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
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#судебные приставы\n#Пермский край\n#арест\n#взятка\n#суд
Фото: fssprus.ru
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Его обвиняют в получении взяток.

Пермский край. Суд решил арестовать задержанного накануне руководителя УФССП России по Пермскому краю, главного судебного пристава региона Игоря Кожевникова. Как передаёт «Росбалт», его обвиняют в получении двух взяток.

Также под стражу взяли бывшего начальника отдела особых исполнительных производств.

По данным Следственного комитета России, сотрудники управления в ноябре 2017 года и в январе 2018 года получили взятки в сумме 550 тыс. рублей и 600 тыс. рублей за незаконные действия. Следственный комитет по-прежнему не озвучивает, что именно они сделали за взятки. При этом следователи не исключают, что в деле могут появиться и другие эпизоды.

12:00, 26 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
365
0
#судебные приставы\n#Пермский край\n#арест\n#взятка\n#суд

 

 

 


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