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«Оставьте себе»: мать бросила ребенка в игровой комнате торгового центра в Москве

12:25, 27 мая, 2019
Дарья Снидкова
12:25, 27 мая, 2019
Дарья Снидкова
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#дети\n#Москва\n#родители\n#торговый центр\n#проверка\n#следователи Москвы.
Фото: Pixabay
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Женщину задержали.

Москва. Мать оставила ребенка в игровой комнате торгового центра в Москве. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

Днем в воскресенье, 26 мая, женщина привела мальчика лет 6 в игровую зону и скрылась. Через 7 часов администрация центра смогла дозвониться до матери, однако та отказалась забирать свое чадо.

«Оставьте его себе», - предложила женщина и больше на звонки не отвечала.

По словам представителя столичного главка МВД Юрия Титова, сотрудники центра обратились в полицию и вскоре женщину задержали.

Мальчика передали медработникам. По факту инцидента правоохранители начали проверку.

По данным портала «360», во время задержания мать находилась под действием наркотиков.

Сейчас женщина находится в следственном комитете. 

12:25, 27 мая, 2019
Дарья Снидкова
105
0
#дети\n#Москва\n#родители\n#торговый центр\n#проверка\n#следователи Москвы.
МирТесен

 

 

 


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