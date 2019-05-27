«Оставьте себе»: мать бросила ребенка в игровой комнате торгового центра в Москве

Женщину задержали.

Москва. Мать оставила ребенка в игровой комнате торгового центра в Москве. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

Днем в воскресенье, 26 мая, женщина привела мальчика лет 6 в игровую зону и скрылась. Через 7 часов администрация центра смогла дозвониться до матери, однако та отказалась забирать свое чадо.

«Оставьте его себе», - предложила женщина и больше на звонки не отвечала.

По словам представителя столичного главка МВД Юрия Титова, сотрудники центра обратились в полицию и вскоре женщину задержали.

Мальчика передали медработникам. По факту инцидента правоохранители начали проверку.

По данным портала «360», во время задержания мать находилась под действием наркотиков.

Сейчас женщина находится в следственном комитете.